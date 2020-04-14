20幾歲最多！南韓增至124例復陽　當局關注「病毒變異」可能性

▲ 南韓日前舉行國會大選提前投票，選民近投票所前需先量體溫。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至14日累計1萬564起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，其中222人死亡，7534人解除隔離，治癒率高達71.3%，但出院後再度測出陽性的個案也增加至124起，且20幾歲年輕人比例最高。當局表示，將持續調查原因，目前持續關注病毒變異的可能性。

根據南韓中央防疫對策本部，解除隔離後復陽的病例截至14日午夜共124起，較13日增加8例。以年齡層來看，124起案例中有28人年齡介於20至29歲，佔比22.6%；接著是50至59歲者，累計23例，佔比18.5%。當局說明，目前正調查患者復陽是否與病毒變異有關。

中央防疫對策本部副本部長權埈郁14日在例行記者會上表示，預計透過分離培養病毒及基因分析調查，也特別關注病毒變異情形，將其視為研發藥物及疫苗的關鍵。

權埈郁進一步說明，「新冠病毒本身當然有許多變異的情形，因為這也是一種進化的過程。但必須注意的是，變異是否發生在有意義的基因部位。」

考慮到個案復陽的可能性，當局也正擬定新的解除隔離方針，將建議二採陰後解除隔離的確診患者居家隔離14天，期間若出現異常症狀，需立刻接受檢測。

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