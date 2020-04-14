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超諷刺！藥廠全球會議成「新冠肺炎溫床」　至少99人染疫…病毒跨3國傳播

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▲▼美國知名藥廠「百健」（Biogen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國知名藥廠「百健」（Biogen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國知名藥廠「百健」（Biogen）2月底在波士頓舉辦了年度高階主管會議，當時首席執行長馮納璽（Michel Vounatsos）信心滿滿地表示，藥品的供應鏈不會受到新冠肺炎疫情影響。沒想到，會議舉行的當下，就已經有與會者中鏢，確診者也隨著來回航班，將病毒傳到各地，共計至少有99人的確診與此有關，該場會議也成為流行病學家口中的「超級傳播事件」。

根據《紐約時報》報導，百健在2月底舉辦了年度高階主管會議，175名員工從世界各地搭機返美，當時執行長馮納璽信心表示，該公司的藥品供應鏈不會受到新冠肺炎疫情影響，沒想到就在這場會議之後，員工就帶著新冠病毒坐上飛機、開車返家。據統計，病毒至少傳到了3個國家、美國6個州與哥倫比亞特區，最少有99人的確診與此有關。

報導指出，這些數字僅是麻州衛生單位能追蹤到的數據，美國各地與百健有關的實際病例數肯定更高；例如，印第安納州的首2例確診、田納西州的首例確診與北卡羅萊納州最早的6名確診病患，都是百健的高階主管，目前無法確定是否有人因此病逝。

不過，面對大眾對於百健堅持在2月底開會的質疑聲浪，馮納璽表示，公司根據當時可獲得的訊息做了最好的決定，「對一家以拯救生命為責任的公司來說，看到員工和社區受到新冠肺炎影響，我們感到非常難受。」

另外，馮納璽也不願對外透露，自己是否做過新冠肺炎檢測，僅有公司發言人表示，「他將精力放在員工安全、為病人提供藥物與領導公司上。」

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