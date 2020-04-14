澳洲總理槓上WHO：坐視中國疫情下重開野味市場　我不懂！

▲澳洲總理莫里森質疑中國重新開放野味市場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者丘德真雪梨14日專電

澳洲總理莫里森譴責世界衛生組織（WHO），坐視中國重開野味市場的舉動為「難以理解」。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）今天報導， 雖然眾多專家相信2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是從中國武漢的一處野味市場往外散播，但WHO仍然坐視中國重開野味市場；對此，莫里森提出批評。

莫里森說：「這簡直是難以理解。我們需要保護全世界，要對付這類病毒引爆疫情的潛在來源。」 莫里森指出，中國野味市場散播病毒的事件，並不只有一宗。他說：「類似事件已經發生過太多次了。」

第九頻道指出，澳洲政府反對中國重開野味市場的立場，可能會導致澳洲與WHO爆發意見衝突。澳洲news.com.au網站今天轉載澳洲聯合新聞社（ Australian Associated Press, AAP）報導提到，澳洲聯邦衛生部長韓特（Greg Hunt）呼應莫里森的言論， 擔心中國野味市場重開可能造成更多風險。

韓特指出：「疫情很有可能是源自武漢的一處野味市場，明顯地，那是危險的傳染媒介。」 韓特說：「針對（中國野味市場重開）這項議題， 我們並不同意某些國際組織的立場。我們（澳洲政府） 的職責是要保護澳洲民眾，而且我可以想像，世界上大 多數人都和我們立場相近。」

莫里森3日出席知名時事評論員瓊斯（Alan Jones ）的廣播節目時表示，2019冠狀病毒透過中國野味市場對外散播，已對全人類帶來重大風險；他當時呼籲，世衛和聯合國應對此採取行動。WHO特使納巴羅（David Nabarro）昨天接受英國廣 播公司（BBC）四號電台（Radio 4）的「今日」（ Today）節目訪問時解釋，WHO並無管制任何國家的權力 ，只能提出建議。

納巴羅說：「眾所周知WHO和其他國際組織的運作情況，我們並無監管世界各國的權力；我們的職責是提供意見和指引。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization, FAO）和WHO都已發出非常清晰的建議，表示（野味市場）那類場所確實具有風險 。」 納巴羅在節目中並未明說WHO建議中國必須關閉野 味市場，只是在訪問結束前，被主持人再三追問之下， 才說：「這是給予全世界的建議。」