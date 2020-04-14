藥品需求始終存在　生技產業不受經濟周期影響逆增長

▲ 瑞德西韋是近期被發現有效對抗肺炎疫情的藥物。（圖／記者崔至雲攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

生物科技在這段修正時間，表現較全球股市相對優異，百達投顧投資團隊針對近期生物科技產業發展發表評論，指出因市場對藥品的需求始終存在，使得生物科技產業往往相對不受經濟周期的影響，從而在市場動盪和衰退期間均表現良好。

百達投顧指出，新型冠狀病毒使得生技成為投資關注焦點，生技產業可以在與該流行病的戰役中發揮重要作用，當然投資人也意識到在疫苗和診斷發展上遇到的障礙。生物科技產業在整體股市受挫的第一季表現相對優異。不過，百達投顧認為，若把這個現象歸因於疾病大流行是錯誤的。從歷史上看，在市場動盪和衰退期間（包括在2008-9年度全球金融危機期間），生物科技產業均表現良好，這是因為該產業往往相對不受經濟周期的影響，因對藥品的需求始終存在。

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百達投顧指出，並不是要排除生物科技公司對新型冠狀病毒的潛在貢獻，大規模使用的疫苗通常需要長達十年的時間才能開發出來，但是希望這次過程可以縮短到18個月內。

幾家生物科技公司正在針對COVID-19病毒，於實驗室中發展抗體，然後可以將其給予高危險群做預防使用，甚至嘗試治療感染的患者。另一種方法是對已經從疾病中康復的人那裡獲取抗體。這兩者方式都不可能大規模進行，但可以為高風險群（例如醫護人員）提供有效的防護，而且可能相對很快就會實現。

另外，也有一系列藥物正在研發或用來對抗流行病。就發展而言，最先進的藥物之一是吉利德科學公司的瑞德西韋（Remdesivir），最初是一種抗伊波拉病毒的靜脈藥物，但目前正被用於新型冠狀病毒的初期治療，並將於本月獲得臨床測試結果。

解決在病毒後期出現的一些更嚴重的併發症又是另一個研究領域。如果疾病沒有及早發現，也無法有效抵抗，那麼免疫系統就會過度運轉，開始攻擊人體。抑制這種免疫過度反應是用於治療該疾病晚期的藥物重點，例如Regeneron Pharmaceuticals的Kevzara。

生物科技產業也並非不受疾病大流行影響，在封城影響下，進行人類臨床試驗變得困難，因此許多試驗已被延後。由於不再進行傳統的面對面銷售，因此新藥的商業化推展也有所趨緩。同時，生產商受到工廠關閉和原材料短缺的影響，例如：布洛芬的一些主要生產基地位於中國的湖北省和義大利的倫巴第地區。此外，金融市場的壓力將使籌集新資金變得更加困難，這對於新創且初始建立的生物科技公司尤具影響。

最後，即使COVID-19療法將成為頭條新聞並提高樂觀情緒，但所涉及的公司仍將有義務將定價保持盡可能低，因此，它們顯然不會成為公司高度獲利的成功藥物。但根據12個月的本益比所顯示，該產業無論是其價位還是相對於整個市場而言，都是多年來最便宜的。