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英財政大臣發警語：鎖國恐致本季GDP負成長30%　解禁仍遙遙無期

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▲▼英國財長蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國財長蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

根據英國《泰晤士報》報導，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）日前對內閣表示，受新冠肺炎（COVID-19）疫情相關封鎖措施影響，恐導致英國第二季GDP萎縮高達30%。

英國目前累計死亡病例已經超過1萬例，該國一名科學顧問表示，英國可能成為歐洲疫情最嚴重的國家，隨著死亡人數持續上升，英國短期內解除封鎖的可能性相當低，恐導致經濟衝擊加劇。

請繼續往下閱讀...

英國首相強生發言人表示，人們應該等待官方經濟數據公佈，而不是臆測。

《泰晤士報》援引未具名內閣大臣的話報導稱，蘇納克等人為了經濟，正在推動放寬社會疏離措施，而其他人則抵制這一項提議，因為這可能會使疫情更加嚴峻。

英國政府自 3 月 23 日起於部分地區實施封鎖措施，預計本週將針對防疫策略進行審查，外界普遍預期政府將延長措施，甚至擴大實施範圍。

財政部在一份聲明中表示，用於公共服務的緊急資金目前總計140億英鎊（170億美元），高於實施封鎖措施前，蘇納克在年度預算宣布的50億英鎊。

這包括此前宣布的和新追加的為國民保健制度和地方當局提供的資金，後者負責給老年人提供社會關懷。

財政部和英國央行齊心協力，為阻止經濟和勞動力市場崩潰祭出一攬子措施，但有人抱怨稱，資金到位速度緩慢且分佈不均。

英國總理兼衛生大臣漢考克（Matt Hancock）和蘇納克正在尋找整體性解決方案，試圖在封鎖措施造成的健康、經濟影響間找到平衡點。

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