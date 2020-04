中國官員連寄2封「私信」求稱讚　美國議長爆氣怒回：瘋了

▲威斯康辛州參議院議長羅斯(Roger Roth)。(圖/翻攝自Roger Roth推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國威斯康辛州參議院議長羅斯(Roger Roth)向媒體透露,他曾在2月底收到來自中國官員的私人來信,要求他公開稱讚中國政府對抗新冠肺炎疫情的行動。羅斯原先以為這只是惡作劇郵件,得知這確實是中國官員寄的信後,他忍不住回覆,「瘋了(nuts)」。

《Wisconsin Examiner》報導指出,羅斯是在2月26日收到來自中國領事館的信件,要求他稱讚中國政府對抗新冠肺炎疫情的行動,但電子郵件地址結尾是「hotmail」,讓他以為這只是惡作劇信件,直到3月10日又收到第2封信,他才要求助理進行查證,沒想到確實有中國官員會利用私人郵件寄信,以增快速度。

The Chinese government asks #Wisconsin for resolution of commendation on its #covid19 response ... and Senate president @SenatorRoth gives this stinging condemnation instead:

https://t.co/2VI4uYyL0U pic.twitter.com/Hr9792itEF