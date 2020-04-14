輾轉1個半小時...他發燒搭救護車　40醫院稱「有染疫疑慮」全拒收！

▲救護車司機表示，已非第一次發生病人因發燒被急診室拒收的事件。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京都日前有名40多歲的男子因出現發燒、身體不適等症狀，請求救護車支援，沒想到這名原本應該要馬上被送往醫院急救的病患在搭上救護車後，卻被40間醫院的急診室以「有感染新冠肺炎疑慮」的理由拒收，前後共花費了1個半小時才終於找到醫院願意收治該病患。

根據《全日本新聞網》報導，東京消防廳透露，中央區9日下午出現一名年約40歲的男性出現發燒症狀，因此叫救護車希望能協助將他送往醫院治療，怎知該男因為有發燒症狀，被超過40間醫院以有感染新冠肺炎疑慮的理由拒絕收治，直到1個半小時後才終於有醫院願意收治。

▲東京都政府表示，未來會努力與急救責任醫院協調，並將可收治有感染疑慮病患的醫院名單與消防單位共享。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



消防廳表示，這位男性病患並非首例，事實上早在新冠肺炎疫情傳出後，就發生過數次類似案件，日前甚至有名病患在深夜被移送時，因有發燒症狀，不停被各醫院拒收，最後花了6個小時才終於找到某間醫院的急診中心願意收治。

東京都某急救責任醫院的相關人士表示，「最大的原因應該還是怕把感染者帶入醫院內，引發院內感染（所以才會拒收疑似感染新冠肺炎的病患）。然而打著地區醫療的旗號，卻不肯診治地區內的病患，是非常令人鬱悶的事。」

另一方面，有專家表示，許多急救責任醫院的急診室並沒有內科醫生長期駐守，還沒有做好接受感染患者的準備，因此才會拒收有感染新冠肺炎疑慮的病患，深怕會因此造成院內群聚感染。