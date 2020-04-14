被指防疫慢半拍...安倍討拍「跟他國比不算晚」　日網友怒嗆：不知反省

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三14日參加眾議院本會議時遭到在野黨質疑，在宣布進入緊急狀態等防疫相關措施上「動作太慢」，發放布口罩的政策更是浪費納稅人的錢。對此，安倍晉三竟當場回應，「我認為發放布口罩的措施非常合理。」他更提到，「就客觀事實而言，說我們（的防疫措施）比其他國家慢，實在有失公允。」讓網友直嗆，真是不知反省。

根據《朝日新聞》報導，安倍晉三14日參加眾議院本會議，這也是他7日宣布7都府縣進入緊急狀態後，首次在國會接受備詢。在本會議中，無黨籍議員柚木道義質疑安倍晉三，「與其花費人民466億（約為新台幣128億）的納稅錢，是不是應該將稅金用在醫療、商家停業補償或是現金補助上？」面對柚木道義的尖銳提問，安倍晉三仍答道，布口罩政策「合乎道理」，執意強行該政策。

事實上，自從安倍宣布將發放給每戶2片布口罩後，不只在野黨與民眾都痛批浪費錢又沒用，連執政黨內部也出現質疑聲浪，但安倍政府卻仍堅稱，「如果民眾能夠重複清洗使用超過20次的話，就可以抑制全國20億片外科口罩的消費。這可是平常日本口罩4到5個月的需求量。」

▲日本網友認為安倍面對備詢時仍不知反省。（圖／翻攝網友留言）



柚木道義也在備詢直接向安倍挑明，日本政府在此次新冠肺炎疫情中，防疫政策慢半拍，是否應該要誠實地向全國民道歉，但安倍卻表示，「就客觀事實而言，說我們（的防疫措施）比其他國家慢，實在有失公允。」讓許多日本網友聽了忍不住酸，「為什麼到現在還是不肯承認？安倍的問題就是不肯反省，要是被否定馬上就會生氣」、「不管別人說什麼，都會自己把所有行為正當化，偉栽總理大人」、「如果國民覺得慢，那就是慢了，就這麼簡單」、「跟其他國家比明明就慢多了」等。