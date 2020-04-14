不敵疫情！美牛仔褲品牌True Religion聲請破產保護

▲牛仔褲True Religion號稱好萊塢最性感的丹寧品牌。（圖／翻攝自Facebook／True ReligionTW）

實習記者施怡妏／綜合報導

受到疫情影響，美國精品牛仔品牌True Religion聲請破產保護，「我們別無選擇，非民生用品店真的經營不下去。」許多美國人都待在家中防疫隔離，各地的零售商也都被迫關店休息，防止疫情擴散。目前公司已讓大部分員工放無薪假，員工總數有1,010人，如今只有76人仍全職上工。

根據global news報導，True Religion13日向德拉瓦州Wilmington美國破產法院聲請破產保護，在法庭文件上指出，本來打算等待目前的金融市場動盪趨緩，封鎖狀態結束，但後來發現無法負擔這個決定的成本。公司執行長巴克利（Michael Buckley）表示，公司的電子商務業務仍然會持續運行，最大貸方ABL和Term Loan正向該公司提供資金重組的規劃。

目前美國有95%的人都在在家隔離，商店都被迫關閉。公共衛生專家指出，雖然這些防疫措施是在努力控制疫情，但是這樣的限制扼殺了美國的經濟，導致社會上出現減產、裁員等情況，加劇經濟衰退的現象。

美國精品牛仔品牌TRUE RELIGION以頂級布料以及完美車線著稱，號稱好萊塢最性感的丹寧品牌，上一次聲請破產保護是2017年7月，將控制權交給高盛集團（Goldman Sachs）、Waddell & Reed和Farmstead管理的基金，並成功解決了近3.9億美元的債務。