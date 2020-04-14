清大、哈佛分析「台灣最危險5縣市」　莊人祥「神回16字」：這還需要研究？

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，清華大學及美國哈佛大學合作分析台灣最危險的5縣市。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）日被問及此事，神回「這還需要他們研究嗎？我們（網站）地圖都有啦！」

清華與哈佛團隊共同完成的研究成果顯示，從人群接觸率推估，台灣感染新冠病毒機率最高的前五名城市依序是台北市、新北市、高雄市、基隆市與新竹市。此外，分析受到外縣市人口移動而導致感染風險提高的前五名城市依序是「台北市、新竹市、嘉義市、新北市、新竹縣。」

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參與研究的清華大學生資所助理教授張筱涵表示，縣市內移動造成的感染衝擊其實高於跨縣市移動，這或許顛覆了一般人的認知，因移動距離的長短並非決定感染率最重要的因素，接觸的人數及時間才是關鍵，「在家附近群聚的感染風險可能不亞於去11個警報旅遊景點，要降低感染機率最好的方式就是能不出門就不要出門」。

而莊人祥在今被問到「根據哈佛跟清華大學做的研究，分析台灣感染新冠病毒前五大城市」一事，他則妙回「這還需要他們研究嗎？我們（網站）地圖都有啦！」

▲台灣新冠肺炎病例分佈。（圖／翻攝疾管署網站）