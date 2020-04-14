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台股收盤大漲233點！台積電強漲2.33%　指數站上10300點

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▲▼受美股前一交易日大跌近3000點影響，台股3/17一開盤即重挫三百多點，隨後跌勢放緩大盤緩步上揚，跌幅收斂。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（14）日開高走高，指數盤中強漲逾200點，順利衝破10300點整數關卡，並維持高檔震盪，終場收在10332點、上漲233點或2.31%，成交量1565.03億元。

指標股中，台積電（2330）以285元作收、上漲2.33%；股王大立光（3008）收3815元、上漲3.53%；鴻海（2317）收74.4元、上漲1.78%。

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類股指數全面走揚，尤其電子股表現強勢，電子零組件、光電等類股指數大漲逾3%，半導體類股也有超過2%漲幅，傳產股如塑膠、紡織、電機、橡膠、汽車，以及金融股也乘藉大盤激勵趁勢走高。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理指出，美股重要指數雖然昨日表現震盪，但是科技類股相對強勢，尤其費半指數更強，激勵台股表現；另外，目前疫情狀況對美股的影響明顯鈍化，雖美國新增確診人數與死亡人數都還是持續創高，但股市並沒有因疫情利空大幅下跌、只是稍作休息，但一有利多時就會上揚，可以確認美股明顯轉為多頭格局，而美股轉為多頭，台股中長線就有持續往上的機會。

蔡明翰提醒，台股今天雖然表現強勢，但今天晚上美國進入密集財報周，重量級金融股都會公布財報，加上周四也有台積電法說，無論從美股財報還是台積電法說，整個市場訊息方向都以利空為主。雖然這些利空消息市場多是已知，但股市仍舊可能會出現反應。不過他也指出，雖會有拉回，但因目前中長線多頭已經確認，後續會呈漲多跌少格局。

針對投資人操作建議，蔡明翰表示，以整體架構來講，市場利空還沒出現，但即使經濟數據、財報導致股市壓回，這都是買點、不是賣點。近期操作上以換股為主，建議不要拉高持股比重，手中持股比較弱勢的個股可先做減碼，順勢將資金留向下半年會成長的族群。如果疫情在第二季可以見到高點，下半年景氣回升，相關產業回升力道比平均值強的，就是市場後續追逐的方向，如電子、手機相關族群。

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