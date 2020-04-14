快訊／北韓朝日本海發射多枚不明飛行物！　疑為短程巡弋飛彈

新冠肺炎爆發初期，台灣曾去函世界衛生組織（WHO）表示，新冠病毒疑似出現人傳人現象，怎知當時WHO對台灣置之不理，甚至在數月之後的今日反咬台灣未曾在信中提及病毒人傳人一事，讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公開電郵內容打臉WHO。日媒《朝日新聞》日前針對此事大篇幅報導台灣、美國、中國大陸與WHO在此次疫情間的爭論，更製作圖表分析四者關係。