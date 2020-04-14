她怕到在家自主隔離3周　「取貨沒和外送員見面」還是確診！

▲女子透過臉書向擔心她病情的親友報平安。（圖／翻攝自Facebook／Rachel Brummert）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球擴散，美國一名患有自體免疫疾病的女子，因為是高危險感染族群所以疫情期間一直待在家中隔離，努力和大家保持距離的她，3周後卻發現自己確診，讓她感到錯愕又無奈，懷疑感染源可能是把貨品放在她門口的送貨人員。

居住在北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)的女子布魯默特(Rachel Brummert)，由於擔心自己染疫，自3月下旬最後一次去醫院拿藥後，便一直居家自主隔離至今，然而卻還是出現發燒、咳嗽、呼吸困難、嗅覺喪失、疲勞、頭痛等症狀，於上周四（9日）發現自己確診，回想3個禮拜來只有和3個人接觸過，其中1人就是也確診的女外送員。

布魯默特表示，隔離期間她幾乎沒有和任何人接觸，即使是同住的老公也都和對方分處不同的房間，然而她去家門口領取雜貨時卻忘記要戴手套，「我真的以為自己已經做對了所有事情，我完全沒和外界接觸，甚至也沒和外送女子見到面」。

目前全球確診人數超過191萬，而其中又以美國疫情最為嚴重，確診病例達58萬例，死亡人數為23,608人，嚴重的情況讓布魯默特坦言，「我現在超級害怕，這是我經歷過最噁心的疾病，也是我碰過最令人害怕的病，我有了流感症狀，但這不是流感，而是另外一種怪物」。

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