康寧調整全新營運架構　新設總裁暨營運長由孟安睿接任

▲康寧創新技術。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

康寧（GLW）今（14）日宣布調整全新營運架構，新設總裁暨營運長一職，由孟安睿 (Eric S. Musser) 接任，負責消費性行動電子產品、光學通訊、車用、生命科學與顯示等 5 大市場進入平台 (MAPs)，同時主管康寧國際業務及全球製造與供應管理業務。

康寧表示，康寧運用3項核心能力及4項製造和工程平台的組合，為現有及未來的客戶創造價值，這些市場進入平台還為康寧提供強大的成長機制，創造機會讓康寧曾為單一市場商業生態體系客戶所開發出的各項資產及技術，得以重新應用及反覆使用於另一市場商業生態體系客戶。



董事長暨執行長魏文德（Wendell P. Weeks）表示，依據市場進入平台而重新調整組織是為了幫康寧找出更好的定位，以更瞭解客戶動態、更充分利用經銷管道，且與產業領導者共同開闢創新機會。新的架構將讓公司能夠徹底發揮具凝聚力之產品組合的實力，並用以推動成長。



康寧宣布設立一個負責推動營運卓越績效的全新領導職位，由在康寧服務34年的資深員工孟安睿（Eric S. Musser）擴大職務範疇，並接任總裁暨營運長一職，立即生效，未來市場進入平台各單位組織將隸屬於營運長孟安睿，並將繼續負責主管康寧的國際業務及全球製造與供應管理業務。