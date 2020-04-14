《小美人魚》、《獅子王》動畫師染疫病逝！享耆壽91歲　好萊塢養老院3人亡

▲蘇麗文曾參與繪製迪士尼經典動畫《獅子王》、《小美人魚》。（圖／迪士尼劇照）



記者張方瑀／綜合報導

曾經繪製迪士尼經典動畫電影《獅子王》、《小美人魚》的資深動畫師蘇麗文（Ann Sullivan），證實在居住的養老院感染新冠肺炎病逝，享耆壽91歲，這也是該間養老院因新冠肺炎死亡的第3人。

綜合外媒報導，蘇麗文在迪士尼擔任動畫師超過20年，於2000年退休後住進美國電影電視基金（MPTF）設立的養老院。她曾擔任《獅子王》、《小美人魚》、《星際寶貝》、《風中奇緣》、《變身國王》等經典迪士尼電影的動畫師。MPTF基金會執行長比徹（Bob Beitcher）證實，蘇麗文在養老院中感染新冠肺炎，最終不幸病逝，享耆壽91歲。

蘇麗文也是該機構中第3位因新冠肺炎病逝的成員，其他兩位是80歲的影星加菲爾德（Allen Garfield）與64歲的布雷爾（John Breier）。根據外媒報導，該養老院共有10位居民跟8名工作人員確診。