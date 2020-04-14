紅馬集團故鄉納稅收入年增74%　股價站回40元大關

▲伴手禮大廠紅馬集團3月份故鄉納稅業務收入，較去年同期大幅成長74％，挹注營運表現。圖為紅馬董事長周泰鳳。（圖／紅馬提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，伴手禮大廠紅馬集團受惠3月份故鄉納稅業務收入較去年同期大幅成長74％，加上「Furusato 360」的跨平台效益顯現，法人看好今年營收獲利成長無虞，紅馬-KY股價近期站回40元關卡。

紅馬表示，3月份「Furusato 360」自治體回禮商品的網站總刊登數較去年同期增加4成，平台知名度持續提高，帶動3月份故鄉納稅業務收入較去年同期大幅成長74％，累計1-3月故鄉納稅業務收入亦較去年同期明顯增加77％，進一步貢獻整體獲利。

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不過，紅馬集團的營收主力伴手禮業務，受到新冠肺炎疫情全球擴散影響較大，3月伴手禮業務較去年同期減少約5成。紅馬表示，後續將加強管銷費用控管、優化伴手禮電商平台，並拓展節慶禮品及企業採購市場，預估待全球疫情降溫，伴手禮業務調整完畢，可望迎來下半年旺季效益。

在故鄉納稅業務方面，紅馬表示，今年將持續與其他大型入口網站尋求合作推廣故鄉納稅業務，預估下半年可望再增加入口網站合作及自治體回禮商品的網站總刊登數，進一步提高各自治體故鄉納稅回禮的瀏覽率及營收獲利貢獻，降低公司營運受旅遊淡旺季的影響。

另外，紅馬集團亦將持續優化｢Furusato 360」系統提高業務效率，降低人事及外部系統使用費用，法人預估今年整體故鄉納稅業務營收獲利成長動能無虞。