何晶曬中文謝台灣：朋友就是朋友！轉貼陳時中教蒸口罩新聞

▲新加坡總理夫人何晶留下謎樣「呃」字。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

實習記者施怡妏／綜合報導

新加坡總理夫人何晶因用「Errrr..」評論台灣捐贈口罩一事，引發一波台星網友大戰，昨（13）日中午則默默修改「呃」貼文，輕鬆表示：原諒錯誤啦！今（14）日凌晨她又在臉書上用中文寫下，「謝謝台灣的朋友們，朋友就是朋友，大家保重，明天會更好，加油」，還轉發指揮官陳時中「電鍋蒸口罩」的新聞。

何晶因日前一則貼文引發軒然大波，事件在昨日她修改貼文表示，「我們非常感謝台灣的朋友，儘管幫助有時成功、有時失敗，她都會非常感激」後，暫告落幕。今日她在臉書上發文先用英文寫道，「敲打鍵盤的手指練習，還有口水戰的留言已經夠多了，現在我們一起共同面對挑戰，在雙方兩邊的歧異上，有人跌落限在其中，但也有人成功跨越。」





▲何晶曬中文謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

文末她還用中文留言，「謝謝台灣的朋友們，朋友就是朋友，大家保重，明天會更好，加油。」隨後還轉發，陳時中在記者會上示範「用電鍋蒸口罩的新聞」，並寫下「用小烤箱也可以，溫度不用調太高，60度就可以，大概是做溫泉蛋的溫度，若是在熱帶地區的國家，可以放在太陽底下。」

網友在底下留言表示，「真的謝謝您選擇以愛包容台灣!」、「台灣和新加坡珍惜彼此情誼，請有些台灣網友適可而止吧」、「新加坡是台灣在國際上少數的朋友之一，聰明的台灣請別忘了這一點。」

▲何晶轉貼陳時中教蒸口罩新聞。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）