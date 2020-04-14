　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

何晶曬中文謝台灣：朋友就是朋友！轉貼陳時中教蒸口罩新聞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩，引來台灣網友撻伐。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲新加坡總理夫人何晶留下謎樣「呃」字。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

實習記者施怡妏／綜合報導

新加坡總理夫人何晶因用「Errrr..」評論台灣捐贈口罩一事，引發一波台星網友大戰，昨（13）日中午則默默修改「呃」貼文，輕鬆表示：原諒錯誤啦！今（14）日凌晨她又在臉書上用中文寫下，「謝謝台灣的朋友們，朋友就是朋友，大家保重，明天會更好，加油」，還轉發指揮官陳時中「電鍋蒸口罩」的新聞。

何晶因日前一則貼文引發軒然大波，事件在昨日她修改貼文表示，「我們非常感謝台灣的朋友，儘管幫助有時成功、有時失敗，她都會非常感激」後，暫告落幕。今日她在臉書上發文先用英文寫道，「敲打鍵盤的手指練習，還有口水戰的留言已經夠多了，現在我們一起共同面對挑戰，在雙方兩邊的歧異上，有人跌落限在其中，但也有人成功跨越。」

▲▼轉貼陳時中教蒸口罩新聞　何晶曬中文謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲何晶曬中文謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

文末她還用中文留言，「謝謝台灣的朋友們，朋友就是朋友，大家保重，明天會更好，加油。」隨後還轉發，陳時中在記者會上示範「用電鍋蒸口罩的新聞」，並寫下「用小烤箱也可以，溫度不用調太高，60度就可以，大概是做溫泉蛋的溫度，若是在熱帶地區的國家，可以放在太陽底下。」

網友在底下留言表示，「真的謝謝您選擇以愛包容台灣!」、「台灣和新加坡珍惜彼此情誼，請有些台灣網友適可而止吧」、「新加坡是台灣在國際上少數的朋友之一，聰明的台灣請別忘了這一點。」

▲▼轉貼陳時中教蒸口罩新聞　何晶曬中文謝台灣。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲何晶轉貼陳時中教蒸口罩新聞。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

 
ET快訊
明起「4-8歲小童」立體口罩全面網購　
快訊／今日0確診！　37天來首見無新增
基隆婦1家4口違規跑台北就醫　結果丈夫也確診了
清華、哈佛合作大數據防疫　「台灣這5城市」感染風險最高
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度宣布延長鎖國直到5月3日　13億人口繼續禁足！

何晶曬中文謝台灣：朋友就是朋友！轉貼陳時中教蒸口罩新聞

蔡英文PK譚德塞！日媒一張圖精準分析「台美中+WHO」四角關係

快訊／北韓朝日本海發射多枚不明飛行物！　疑為短程巡弋飛彈

她怕到在家自主隔離3周　「取貨沒和外送員見面」還是確診！

俄13歲少女懷孕「孩子爹竟是10歲男童」　曬6月孕肚照想剖腹產…震驚大人世界

補了10萬人力還不夠　亞馬遜大開職缺再招聘7.5萬人

馬來西亞需要幫助！　14天內耗盡防護裝備…醫療人員「垃圾袋裹頭」

用床單包住ICU護士女兒！她給予最溫暖擁抱打氣「那一秒即永遠」

Youtuber吃播「跟活章魚唇舌交纏」　生吞瞬間驚呆歐美網友…掀疫情爆發陰影

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

自己的家自己造！趁沒人咬破沙發 柴瞇眼饋頭裝睡...爸崩潰：你個X蛋

印度宣布延長鎖國直到5月3日　13億人口繼續禁足！

何晶曬中文謝台灣：朋友就是朋友！轉貼陳時中教蒸口罩新聞

蔡英文PK譚德塞！日媒一張圖精準分析「台美中+WHO」四角關係

快訊／北韓朝日本海發射多枚不明飛行物！　疑為短程巡弋飛彈

她怕到在家自主隔離3周　「取貨沒和外送員見面」還是確診！

俄13歲少女懷孕「孩子爹竟是10歲男童」　曬6月孕肚照想剖腹產…震驚大人世界

補了10萬人力還不夠　亞馬遜大開職缺再招聘7.5萬人

馬來西亞需要幫助！　14天內耗盡防護裝備…醫療人員「垃圾袋裹頭」

用床單包住ICU護士女兒！她給予最溫暖擁抱打氣「那一秒即永遠」

Youtuber吃播「跟活章魚唇舌交纏」　生吞瞬間驚呆歐美網友…掀疫情爆發陰影

快訊／TOYOTA運動版神車「ALTIS GR SPORT」預告4／29線上發表

看診拒填健康史！桃園大媽：我常客　怒飆三字經踹護理師

全市防疫消毒滴水不漏　盧秀燕：感謝環保同仁辛苦守護台中

防疫旅館祭補助有效！6000房上線「住房率3成」　北北桃房間數最多

Powerbeats藍牙運動耳機4/15開賣　售價4,790元帶給運動愛好者全新感受

「疫情當前」陸官媒刊文喊話　人民日報：中美合作是唯一選項　

高市府首次視訊會議小插曲　簡報官員疑不熟悉設備「斷線」

野生Keanna坐高鐵車廂間地板！　「背後原因曝光」被推爆：人是互相的

台南委外拖吊改公營　市警局：取締違停都一樣！

再增10人解除隔離！國內新冠肺炎累積痊癒124人

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

國際熱門新聞

一家四口3人確診！2周後...全家只剩他

譚德塞盼美繼續金援　讚最大貢獻國

美國會授權組織籲川普：施壓暫停中國WHO會員身分

WHO公布「最新防疫建議」新冠肺炎致命率是H1N1十倍

世衛：全球70種新冠疫苗研發中

她水池中淹死　一只「性愛提箱」揭夫真面目

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

女王家前活春宮　警：保持社交距離

荷蘭獲台灣贈60萬片口罩：讓這美麗國家加入WHO

美名主持人無症狀確診！曝目前病況

吵輸泰國網友！中網友轉戰泰國觀光局洗版

她「肝病入院」竟確診　還在等移植…12天後驟逝

新加坡增386例確診「創單日新高」

「口罩外交」英國站！多名議員感謝台灣

更多熱門

相關新聞

台捐口罩遭「呃」何晶回表情符號爆二次戰火

台捐口罩遭「呃」何晶回表情符號爆二次戰火

台灣推動「口罩外交」，近日由華航貨機陸續送至歐美，但華航的英文名字「China Airlines」又再度引發爭議，發起的「華航正名」連署至今已有近4萬民眾響應。對此，行政院長蘇貞昌14日受訪時表示，華航運送物資要有TAIWAN CAN HELP和國旗、應該多「標記台灣」，至於華航改名成台灣確實該努力，政府會一步步來做。《雲端最前線》14日邀請前立法委員沈富雄、政治評論員李正皓以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

快訊／星國總理夫人「呃...」惹議　蘇貞昌回應了！

快訊／星國總理夫人「呃...」惹議　蘇貞昌回應了！

全球96小時暴增「33萬確診2.5萬死」

全球96小時暴增「33萬確診2.5萬死」

新加坡增386例確診「創單日新高」

新加坡增386例確診「創單日新高」

台星網友戰翻　國民黨籲：冷靜！共同應對新冠肺炎

台星網友戰翻　國民黨籲：冷靜！共同應對新冠肺炎

關鍵字：

何晶新加坡

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

歧視？旅台非裔沉默點頭…下句讓網哭了

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面