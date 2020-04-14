馬來西亞需要幫助！　14天內耗盡防護裝備…醫療人員「垃圾袋裹頭」

▲馬來西亞醫療人員進入一棟封鎖的大樓。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

馬來西亞已報告4817例新冠肺炎（COVID-19）病例、77死亡，醫療人員面臨極大壓力。該國衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，若是無法獲得援助，將於兩周內用完醫療人員所需的個人防護設備，希望非政府組織能夠提供協助。

CNN報導，諾希山說明，除非馬來西亞能夠購買或接獲更多物資，否則第一線醫療人員的個人防護設備將於兩周內用完。他補充，目前這些產品的使用量，是過往的兩到十倍，呼籲非政府（NGO）組織願意捐贈物資。

根據諾希山說法，雖然馬來西亞現階段擁有足夠的呼吸器，但重要的是必須繼續購入個人防護裝備，否則只能再撐兩周。

《新海峽時報》（New Straits Times）11日報導，隸屬馬來西亞衛生部（MOH）的224名醫護人員確診新冠肺炎。不過諾希山說明，這些感染的醫療人員並沒有治療新冠肺炎患者。

While awaiting fresh supply of PPE to arrive , government healthcare workers at a Kelantan hospital are improvising , turning garbage bags into protective suits there’s a will there a way pic.twitter.com/hLUad0mhR8 — Melissa Goh (@MelGohCNA) March 22, 2020

社群媒體上月還廣傳一段影片，只見防護產品送達前，馬來西亞一家醫院的員工只能先裁剪垃圾袋，用塑膠袋包起頭部，試圖降低感染風險。