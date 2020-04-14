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台股回神返萬點終結連8賣　投資人選股可掌握5題材

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▲▼4/9台股一開盤就上開八十多點，隨後無力支撐指數一路下滑，在平盤附近遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股上周連續3天收在萬點，法人預期台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球股市反彈，帶動台股上周連續3日收在萬點，終結連續8周賣超，不過法人也提醒，疫情尚未見遏止之勢，對於全球經濟的影響不可小覷，預期台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。

根據彭博統計，外資資金流向至4月11日，印度結束連續6周流出，上周吸金4.1億美元（約新台幣124.4億元），榮登吸金王寶座；台股終結連續8周的賣超，上周小幅吸金0.7億美元（約新台幣21.2億元）；南韓則連續9周遭外資賣超，上周淨流出9.2億美元（約新台幣279億元）。

請繼續往下閱讀...

▲▼外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股終結連續8周的賣超，上周小幅吸金0.7億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股終結連續8周的賣超，上周小幅吸金0.7億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管新冠肺炎仍有新增案例，不過市場情緒最恐慌狀況已過，加上全球央行及政府寬鬆政策不變，以及台股高股息殖利率優勢，可望提供支撐買盤。

不過，周俊宏也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

另在操作上，周俊宏預期，台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。選股上，鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G基地台（光通訊、CCL、散熱），以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。

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