全家攜手foodpanda搶攻防疫外送商機　上半年衝刺千店據點

▲全家便利商店今（14）日宣佈與全台最大美食外送平台foodpanda攜手合作，自下周三起擴大外送「店到宅」服務。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

防疫拉長戰線，超商業者搶攻外送商機。全家便利商店今（14）日宣佈與全台最大美食外送平台foodpanda攜手合作，自下周三起擴大外送「店到宅」服務，預估六月前服務店舖將達1000家，覆蓋率可達全台九成縣市，挹注營運表現可期。

全民防疫，零接觸商機正夯，依據東方線上最新調查報告指出，受疫情影響，外送為增長最快的消費行為，其使用率較去年同期翻倍成長，超商業如統一超商自去年下半年與全球快遞合作推出美食外送平台，全家推出店到宅服務以來，業績均穩定成長。

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針對擴大外送服務，全家表示，這次與foodpanda合作，雙方共規劃三階段測試，首階段將有146間店舖滿足雙北市消費者需求，5月初達500店並擴展至台中、高雄等19個縣市，預計6月前店到宅服務店舖將達1000家，預計上半年服務將覆蓋全台9成縣市，屆時服務據點與覆蓋範圍將為零售業之最。

在商品類別部份，在分析消費數據與不同時段需求後，「全家商城」規劃近200項商品，除了受歡迎的複合店套餐組合、零食、飲料、民生用品之外，更較以往增加六成冷凍品項(微波小吃、主食、冷凍鮮物)，滿足消費者全天候不同時段所需。

全家以「人人手上有全家」為目標積極佈局，會員APP則是串接虛實消費體驗的關鍵利器。全家會員APP功能將在下周三再進化，不僅可直接導連至foodpanda平台，提供店到宅民生購物服務，4月底生活服務類的線上帳單代收亦同步上線，可繳納信用卡費、停車費、電信費，搶攻生活服務商機。

依據財報，全家便利商店2020年3月合併營收達66.99億元，年增8.6％；累計第一季合併營收達197.91億元，較前一年度同期成長8.8%，主要受惠於店數與鮮食雙成長，整體營運仍維持穩健。