產油國每天將減產近2千萬桶！約當全球供應量20%　但國際油價反應淡定

▲國際原油價格漲跌互見。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

沙烏地阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，OPEC+達成的減產協議以及G20其他成員國的減產承諾，加上各國購買石油充實戰略石油儲備的行動，全球石油供應實際上每天將減少約1,950萬桶。不過，各國採取的防疫限制，使得原油需求下降，抵消了這個歷史性減產協議的支撐力，國際原油期貨表現淡定。

週一（13日）西德州原油期貨價格下跌 35 美分或 1.5%，收每桶 22.41 美元；布蘭特原油期貨價格上漲 26 美分或 0.8%，收每桶 31.74 美元。截至今早10點58分，西德州原油期貨價格上漲 0.15 美元或 0.67%，收每桶 22.56 美元。布蘭特原油期貨價格上漲 0.52 美元或 1.64%，收每桶 32.26 美元。

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阿卜杜勒阿齊茲親王在電話會議上表示，OPEC+聯盟以外的G20國家已承諾削減約370萬桶/日的石油供應，且根據國際能源署(IEA)的數據，未來幾個月為充實戰略石油儲備(SPR)而購買的石油量將達2億桶。

俄羅斯能源部長諾瓦克週一也表示，根據俄羅斯、沙國和美國等主要產油國達成的一項全球協議，5-6月石油日產量總計可能減少1,500-2,000萬桶。

加拿大和挪威也表示願意減產，美國則說由於油價低迷，產量將自動大幅下降。基於立法問題，美國很難與OPEC等集團同步行動。

此次減產規模相當於全球石油每天供應量的20％，為史上最大，也是2008年金融危機期間前次減產規模的四倍以上。產油國將在今年6月後緩慢放鬆減產措施，減產舉措將持續至2022年4月。

摩根士丹利上調了油價預估，稱雖然OPEC+的協議無法阻止未來幾個月石油庫存大幅增加，但將導致庫存從2020年下半年開始減少。

摩根士丹利將第三季布蘭特和美國原油價格預估分別上調至每桶30美元和27.50美元，之前的預估分別為25和22.50美元。此外，還將第四季兩個指標油價預估分別上調5美元，至每桶35美元和32.50美元。摩根士丹利預期，第二季需求將較上年同期減少約1,400萬桶/日。

高盛日前表示，未來數週油價可能繼續下跌，主要產油國雖然達成了歷史性的減產協議，但力道仍不足夠，因此不大可能抵消疫情引發的需求驟降。西德州原油估計短期下行風險到每桶 20 美元，布蘭特原油表現則相對優於美國原油。