安克生醫攜手美國史丹佛睡眠醫學中心　啟動2年國際臨床合作

▲安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

美吾華懷特生技集團旗下的安克生醫（4188）今（14）日宣布，自行研發上市的呼吸中止症超音波診斷系統「安克呼止偵」，與全球三大睡眠醫學中心之一的美國史丹佛睡眠中心完成簽約，雙方將進行為期2年的國際臨床合作案，擴大產品應用，創造更大市場價值。

全球約有4.25億名成年人患有阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)，當中超過8成的患者，未能被有效診斷出來，主要原因之一為現行的檢測方法，仍存在許多不便，包括必須在睡眠中心睡一晚、等候時間可能長達3~6個月等。

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安克生醫表示，「安克呼止偵」可在不需過夜、清醒狀態下，10分鐘完成呼吸中止症檢測，透過標準化定位掃描，避免超音波操作人為的不一致性，並達成呼吸道的結構面超音波檢測，並在2019年底獲得台灣、美國、歐盟上市許可，持續與歐美醫療專科進行上市後的臨床研究合作。

安克生醫總經理李伊俐表示，安克生醫去年10月赴美拜訪史丹佛睡眠中心，同年底通過IRB申請，今年1月再次赴美完成教育訓練，近日雙方正式完成合約簽署，展開為期2年、收案逾200人的國際臨床合作案，主要以西方人種為主要收案對象，證明在不同人種的組織構造下，均有準確的檢測結果。

此外，現行的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，手術前的檢查多採侵入性「DISE(藥物誘導睡眠內視鏡)」，具一定程度風險性，但「安克呼止偵」的伴隨式診斷，為非侵入性、直接從體外觀察上呼吸道，包括術前評估，以及手術後的效果觀察，讓醫師在呼吸道診斷上增添一大利器。