惡情侶不甩限購令超市瘋搶奶粉　被制止竟然脫口罩想打老人！

▲男子搶購奶粉的行為引發當地人不滿。(圖/翻攝自Facebook/Keira Savage)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐,澳洲多間超市為了防止民眾恐慌式囤貨,對許多商品都下了限購令,然而非常時期仍有一對華裔男女在大量搶購奶粉,被一名看不下去的老人出言制止,竟然就惱羞成怒當場要痛毆對方。

中國自2008年爆發毒奶粉事件後,許多華人便當起代購,在海外大量搶購奶粉引發當地人不滿,如今澳洲墨爾本又傳出類似事件。影片中可看到,一對戴著口罩的男女在連鎖超市Big W購物時,因為超過限購令一次拿了4罐奶粉,當場被一名老翁制止,對方只是要他們把多買的奶粉放回去,就囂張回嗆,「關你什麼事」,男子甚至還想對老人動手。

影片12日被po上網路後引發網友討論,目前已獲得59.5萬人次觀看,還有網友表示,「很顯然的,澳洲人受夠了」。29歲女子格羅恩(Stephanie Groen)則表示,當時她人剛好就站在這對男女後方,對方因為結帳時被店員阻止不可以買4罐,而且還被發現稍早之前已經買過奶粉,便要求他們把奶粉放回架上,然而2人不願意配合,影響到其他排隊的人。

格羅恩表示,自己只是想幫忙緩頰情況,結果也被男子怒罵一頓,對方還氣到脫掉口罩,讓她十分擔心自己的安危,此時老翁才會衝上來幫她出面,要對方把奶粉放回架上,眼看雙方人馬就要打起來時,幸好其他顧客與工作人員趕緊制止,最後在10幾名保全的護送之下,這對男女才終於離開,「那男的簡直為了買配方奶瘋狂,我只是討厭再看到所有奶粉消失,有需要的人卻買不到的場面。」

Australians have clearly had enough.

Shoppers confront this pair in Big W after they were seen lining up multiple times at the checkout with baby formula tins.

Big W staff step in, confiscates the tins and kicks them out of the store. pic.twitter.com/ut8qUW16N4