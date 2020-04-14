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英鎊匯價創1個月新高！　換新台幣5萬損失近3800元

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▲英鎊鈔票。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英鎊匯價來到1個月以來新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

英鎊匯價回到1個月以來高點位置，根據台銀今（14）日上午牌告的外幣現金賣出匯價，英鎊匯價來到38.63 元，相較3月低點匯價，如今換新台幣5萬會少拿到98英鎊，等於損失了新台幣3785元。

Fxstreet分析師指出，儘管英國和美國的新冠病毒病例仍在增加，但金融市場已暫時停止考量疫情的經濟影響進行報價，英鎊兌美元匯率已回到1.2150-1.2500左右的交易價格。在復活節假期期間，市場不是很活躍，匯率走勢可能不會出現重大波動，而且這對貨幣仍然傾向於在價格範圍內區間震盪。

請繼續往下閱讀...

根據彭博即時匯率，英鎊目前來到1.2547美元兌1英鎊，為3月12日匯率1.2571美元兌1英鎊以來新高。

另一方面，據台銀今日上午牌告的現金賣出匯價，目前英鎊匯價為38.63元，來到今年3月13日（匯價38.83元）、1個月以來的高價。

如要換新台幣5萬元，今天的匯價可以換到1,294英鎊；但如果是以3月19日的低點匯價35.91元來計算，當時可以換到1,392英鎊，足足就少了98英鎊，等於口袋蒸發了新台幣3785元。

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