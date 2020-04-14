入境東京機場隔離「睡紙箱」　網友：紙板能隔開病毒嗎？

▲網友分享自己睡的紙箱。（圖／翻攝自推特／@wasabi1094）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本為加強防控疫情，強制要求所有入境者接受新冠病毒檢測，但測試結果須待1至2日才會出爐，有些沒有家人能前來接送的入境者就得住在機場或臨時旅館，碰到旅館客滿時，他們就只能睡在大廳的紙箱裡，這樣的設備不免讓人擔心是否做足安全隔離。

網友wasabi1094在推特上分享他的經驗，他在8日從越南抵達東京成田機場，填寫入境表格後須以棉棒沾取鼻子裡的黏膜，提供檢測。因為入境者不能搭乘大眾運輸工具，若沒有私家車方便接送或自行租車，只能住在臨時旅館，不過旅館客滿了，他便入住搭建在行李提取處旁的「紙箱床」。

▲也有其他網友分享紙箱床場景。（圖／翻攝自推特／@misachasu0209）

每一個紙箱床上有床墊、棉被、枕頭，並提供每人一個內含餐包、抹醬、果汁、餅乾的餐盒，受檢者須等待1至2日才能得到結果。日本厚勞省表示，必要時刻才會使用這種安置方式，旅客會重新被安排到旅館。

網友看到貼文紛紛留言，「在這等候的時候會不會就被感染了」、「很像戰爭時的醫院」、「這樣能隔開病毒？」，也有人表示「這樣很好了，等候延遲班機時連睡袋都沒有」。

▲ 疫檢官在日本成田機場實施入境管制。（圖／達志影像／美聯社）