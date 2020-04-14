美媒：WHO無視台灣警告　逼出川普本周決定是否撤資

▲美國總統川普近來槓上世衛。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

《福斯新聞》（Fox News）今（14）日報導，台灣去年12月發出一封電郵詢問有關新冠肺炎（COVID-19）人傳人的狀況，結果遭到世界衛生組織（WHO）無視，也未能獲得足夠的訊息來對抗疫情。如今世衛面臨輿論壓力，也使得美國總統川普一度揚言拒絕資助，並誓言調查該組織的運作。

報導指出，台灣日前公布去年12月31日的電郵並指責，世衛為了迎合中國，試圖淡化病毒的嚴重性與傳播程度。即使台灣當時發現武漢發生至少7例非典型肺炎病例，世衛依舊如此。

報導形容，台灣距離中國沿海80英里，超過70年以來一直宣稱為主權獨立的國家。然而，中國拒絕承認台灣的主權，同時試圖把台灣納入北京的控制下，還成功說服世衛將台灣排除在外。

雖然世衛否認台灣曾警告病毒有人傳人的機會，不過台灣當局表示提過「非典型肺炎」一詞，真正的公衛人員應該要能理解背後的涵義，另外，當時台灣尚未出現病例，所以當然無法直接且明確斷定新冠肺炎可以透過人群傳播。

台灣還稱，世衛與中國當局都拒絕提供足夠的資訊，這些訊息本可以使得政府更早開始準備防疫。《福斯》指出，世衛無視台灣的警告，還繼續重申中國錯誤的論述，1月14日曾發文寫下「沒有找到人傳人的明確證據」；此外，世衛未能強制要求中國分享病毒株。

內文描述，台灣與世衛之間的緊張關係，使得川普考慮從該組織撤出資金。川普13日在白宮記者會表示，他預計本周做出決定。此前，他誓言調查世衛如何運作。

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