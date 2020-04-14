蔡英文PK譚德塞！日媒一張圖精準分析「台美中+WHO」四角關係





▲日媒以圖表分析台灣、美國、中國與WHO間的四角關係。（圖／翻攝自朝日新聞網頁）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎爆發初期，台灣曾去函世界衛生組織（WHO）表示，新冠病毒疑似出現人傳人現象，怎知當時WHO對台灣置之不理，甚至在數月之後的今日反咬台灣未曾在信中提及病毒人傳人一事，讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公開電郵內容打臉WHO。日媒《朝日新聞》日前針對此事大篇幅報導台灣、美國、中國大陸與WHO在此次疫情間的爭論，更製作圖表分析四者關係。

《朝日新聞》14日針對台灣與WHO的「人傳人」爭議進行報導，更以「WHO與台灣的新冠肺炎論戰」為題，製作了一張關係圖分析台灣、美國、中國大陸與WHO四方在此次新冠肺炎疫情中的關係。圖表中放上了總統蔡英文、WHO幹事長譚德塞與中美兩國國旗的照片代表四者，並清楚標明，台灣曾與WHO通報新冠肺炎、WHO排除台灣與會、台灣贈與美國口罩、美國大嗆WHO偏袒中國等重要事件。

事實上，美國《福斯新聞》也在14日報導，台灣曾發出電郵詢問WHO新冠肺炎是否人傳人卻遭無視的事件，然而台灣在此次防疫中的表現出色，讓美國總統川普面對輿論壓力時也出言表示，考慮撤資WHO並深入調查該組織的運作。川普13日在記者會中透露，他最快將於本週做出決定。

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