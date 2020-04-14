Youtuber吃播「跟活章魚唇舌交纏」　生吞瞬間驚呆歐美網友…掀疫情爆發陰影





▲南韓Youtuber生吞章魚驚呆歐美網友。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

在新冠肺炎爆發之後，各國對於生吃或是吃些「超越常理」的野味、生食出現不同的看法。近日國外許多Youtuber發現南韓一名「吃播主」，擅長以處理海鮮、並生吞的方式進行拍攝，其中一集活吞章魚的畫面，幾乎讓所有國外網友直呼：「真的要吐了」。

根據《太陽報》報導，南韓Youtuber「Ssoyoung」的影片作品中，以吃播出名，一人在鏡頭前大戰處理海鮮、或是生吞，殘忍的畫面直接不遮掩呈現，包括幫魚去鱗片後剁頭、或是將小卷的頭切斷之後讓肢節站立。近日國外一名Youtuber在看過「Ssoyoung」的吃播影片後，直呼簡直無法相信，有人會直接在鏡頭前虐待動物之後，且還生吞活剝。

近年來吃播熱門，不少Youtuber以暴飲暴食的內容吸引粉絲注意，但在新冠肺炎疫情下，各國衛生政策中也呼籲民眾要以「熟食」為主，避免病菌再傳染，國外網友看到該影片段，甚至做出影片評論反擊，認為這樣殘忍的畫面不該直接出現，除了有病菌之外，「這樣的表現很顯然她折磨動物非常熱衷。」

不少觀看者也認為，「這樣的影片在公開平台，確實不適當」、「在疫情嚴重的狀況，看到真的很想吐」、「太殘忍，如果小孩看到不太好」、「為了觀看這樣傷害自己身體，也不值得吧！」