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托兒所11師群聚感染！147院童停課2週　日本香川縣深夜自行宣布「緊急狀態」

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▲▼香川縣知事濱田惠造。（圖／香川縣官網）

▲香川縣知事濱田惠造針對疫情召開記者會。（圖／香川縣官網）

 記者王佩翊／編譯

日本香川縣高松市一間托兒所出12日傳出有3名老師確診新冠肺炎，13日再度傳出有8人確診，疑似出現群聚感染案件。有鑑於此，香川縣知事濱田惠造13日晚間自行宣布進入緊急狀態，同時要求中央政府派遣群聚感染對策小組前往協助調查。

根據《瀨戶內海放送》報導，香川縣高松市這間市立鬼無保育所12日出現3名老師感染新冠肺炎，相關單位隨即要求在托兒所任職的其餘37名員工接受檢測，採檢13日結果出爐，有8人呈陽性，其中僅有1人出現低燒、倦怠等症狀，剩下7人皆為無症狀感染案例。

▲▼香川縣截至13日累計16例。（圖／取自香川縣官網）

▲香川縣截至13日累計16例確診。（圖／取自香川縣官網）

高松市政府在12日確定所內有3人確診後，就已要求鬼無托兒所自13日起臨時停課2週。目前就讀於該托兒所的院童共有147人，高松市表示，接下來會替有意願接受篩檢的院童安排檢測。

香川縣知事濱田惠造13日晚間於縣廳召開記者會，自行宣布香川縣正式進入緊急狀態。他針對此次群聚感染的事件表示，「現在的狀況非常嚴重。我認為香川縣已經進入另一個新的（防疫）階段了。」同時濱田也向中央要求派遣群聚感染對策小組協助相關後續事宜。

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