航空飯業被迫放假！　瑞典空服員集體受訓「上前線任醫療助理」

▲ 被迫放假的北歐航空空服員賽夫曼（Rasmus Saveman）參加醫療速成班。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）導致各國醫療體系緊繃，航空業、飯店業則面臨前所未有的打擊。在確診病例破萬的瑞典，被迫休假的航空公司及飯店員工正接受速成培訓，將投入醫院和療養院擔任助理。

這項「技能轉移計畫」（Skill Shift Initiative）為空服員提供醫院助理資格培訓課程，並為飯店服務人員提供養老院服務資格培訓。參加培訓的空服員大多來自SAS集團旗下的北歐航空公司，總部設於瑞典斯德哥爾摩，3月宣布將安排1萬名機組員休假。

位於斯德哥爾摩的索非亞赫美大學（Sophiahemmet University）是一所護理學校，同時也是一家私人醫院。空服員英格布盧姆（Leena Engblom）已經報名參加培訓課程，「我從沒想過在2020新年的開始會在這裡工作。」

經過為期3天的傳染病、衛生及治療病人的速成課程和1天的實際訓練，現年48歲的英格布盧姆開始在斯德哥爾摩的紅磚醫院擔任醫療助理，目前負責行政工作，接待病人並協助清潔。其他參加訓練的人員也被派往附近醫院，薪水由院方支出。

索非亞赫美大學校長阿達米（Johanna Adami）說明，空服員的工作經驗代表他們已經具備許多必要的技能，在課程中接受急救、常見疾病、安全及如何照顧他人等方面的培訓。但在瑞典當局決定關閉高等教育機構後，培訓課程改為線上授課。

斯德哥爾摩大酒店（Grand Hotel）的25名員工則在這家高級海濱飯店的會議室裡接受訓練，看著護士示範如何扶起虛弱的病患，協助他們站立並鋪床，學習如何在養老院工作，經過3天的課程後派往護理機構。講師萊德貝克（Christina Riddeback）表示，有鑑於瑞典養老院不斷出現確診病例，這項舉措來得正是時候。

另一方面，瑞典已有1萬948人確診感染，其中919人死亡。當局強調，實際數字可能高上許多，因為目前只有症狀嚴重者、需要住院的患者、衛生保健人員及養老院工作人員接受檢測。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。