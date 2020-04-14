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裹屍袋「包頭殭屍」上街巡邏！印尼祭防疫奇招　全村嚇到不敢出門

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▲▼印尼找人扮鬼坐街上迫民眾遵守社交距離。（圖／路透）

▲ 克普村自願者上街扮鬼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）陰影籠罩全球，各國紛紛祭出封鎖令。印尼累計4557起確診病例，其中399人死亡。為避免疫情進一步擴大，爪哇島上的克普村（Kepuh）大出奇招，徵求自願者上街「扮鬼」，讓村民嚇到不敢出門。

印尼的民間傳說中，被稱為包頭殭屍（pocong）的鬼魂代表受困的死者靈魂。克普村3月開始徵求自願者以白色屍袋包裹住全身，僅露出臉部，扮成包頭殭屍在夜間上街巡邏。《路透社》記者親自前往查看後指出，這種奇特的防疫措施反而讓村民試圖找出這些志願者的身分。但當地人表示，這些假鬼確實有幫助。

當地居民蘇帕莫（Karno Supadmo）向《路透社》表示，「自從包頭殭屍出現以來，大人和小孩都沒有出門過。夜禱過後，人們就不會在街上聚集或逗留。」當地一座清真寺的工作人員潘卡（Anjar Panca）則向《雅加達郵報》說明，這項舉措之所以奏效是因其提醒當地居民，新冠肺炎可能造成的致命影響。

這項措施由該克普村青年組織及當地警方協調實施，該青年組織表示，「我們想與眾不同，製造一種威懾的效果。」

另一方面，印尼許多民眾擔心，若不採取更嚴厲的措施，醫療體系可能不堪負荷，但印尼總統佐科威（Joko Widodo）尚未實施全國性的封鎖令。克普村村長表示，當地居民對如何控制病毒傳播仍不甚了解，「他們想過正常的生活，所以很難依照指示、待在家中。」

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