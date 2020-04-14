女王家前活春宮！黑衣女「脫褲騎男友」...警上前勸：要保持社交距離

▲英國情侶在女王家前路邊火辣橫躺交疊。（圖／翻攝自YouTube／inside_edition）

實習記者施怡妏／綜合報導

在女王家門口前竟如此大膽！英國一對情侶在白金漢宮前方聖詹姆斯公園（St James's Park）上演活春宮，女生甚至直接騎在男生身上，光天化日之下完全不管路人的注視，就連旁人拿手機拍攝也不在意。後來警察上前關切，勸導兩人要遵守「保持安全社交距離」的政策。

根據SUN報導，白金漢宮前方聖詹姆斯公園（St James's Park）11日出現活春宮，一對情侶在光天化日之下，就在公園裡的人行道草地上做起愛做的事，也完全不在意的注目。一名錄下整個過程的路人表示，這對情侶先進行了約15分鐘的前戲，隨後女方將屁股露出，直接跨坐在男生身上，「就算有許多路人經過，並且朝他們注視，他們也沒有要停止的意思，當我走過去時，他們完全不在乎，所以我決定拍下影片。」

經過的路人都被眼前的景象嚇到，最後引來2名警察的關切，但警方並沒有採取強制粗暴的行為，只有勸導兩人，「要保持社交安全距離」的政策。之後倫敦警察局發言人表示，當天巡邏的員警是看到一男一女在公園人行道上野餐，因此上前提醒他們要保持安全社交距離，沒看到有人上演活春宮戲碼。