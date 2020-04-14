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台股早盤上漲逾百點！蘋概三王帶頭衝　指數漲破10200點

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▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華爾街仍觀望接下來的疫情發展以及財報季，美股四大指數昨日收盤漲跌互見，其中以科技股為主的那指、費半收高，道瓊、標普500則是跌逾1%。而台股今（14）日開盤則上漲31點、以10130點開出。

（更新）截至上午9點23分，指數來到10235點、上漲136點。其中台積電、鴻海漲幅都來到1%以上，股王大立光漲幅則是超過2%。

請繼續往下閱讀...

蘋概三王中，台積電（2330）以281元開出、上漲0.9%；股王大立光（3008）以3740元開出、上漲1.49%；鴻海（2317）開在73.5元、上漲0.55%。

石油輸出國家組織（OPEC+）12日達成史上最大減產協議；白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）同日表示，疫情放緩至5月有望重啟經濟活動。然而市場仍然籠罩在不確定心理之下，華爾街對於接下來的財報季維持觀望態度，道瓊及標普500指數收跌，那指與費半則收高。

道瓊工業指數終場下跌328.6點，或1.39％，收在23390.77點；標普500指數下跌28.19點，或1.01%，收在2761.63點；那斯達克指數，終場上漲38.85點，或0.48％，以8192.43點作收；費城半導體指數上漲21.95點，或1.37%，收1,623.68點。

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