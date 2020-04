台灣10萬片口罩運抵新澤西州　州長簡報讚：Thank you, Taiwan!

▲墨菲在簡報投影片上方寫出「Thank you, Taiwan!」。(圖/翻攝自c-span.org)

文/中央社記者尹俊傑紐約13日專電

台灣捐贈首批10萬片醫用口罩上週末運抵美國新澤西州,州長墨菲13日在疫情簡報時特別向在場的駐紐約辦事處長徐儷文道謝,並說新澤西州對台灣人民感激不盡。

2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情延燒之際,總統蔡英文4月初宣布捐贈全球1000萬片口罩。贈與美國的200萬片口罩近期陸續運抵,其中逾50萬片上週起分送紐約與新澤西地區第一線防疫與醫護人員使用。

墨菲(Phil Murphy)下午簡報時說,台灣政府捐贈的10萬片醫用口罩上週末運抵新澤西倉庫,另外20萬片口罩也即將送出。墨菲指向徐儷文道謝,並說:「台灣人民,我們對你們感激不盡。」

墨菲感謝台灣政府與人民同時,簡報投影片顯示徐儷文與一箱箱口罩合影的照片,上方寫道Thank you, Taiwan!(謝謝你,台灣!)

墨菲隨後在推特發文,再次感謝台灣捐贈口罩。駐紐約辦事處在推文下方留言:「州長,感謝你在這場危機中展現領導風範。台灣人民與政府非常樂意盡我們所能,支持花園之州對抗疫情。」

新澤西州有「花園之州」別名,由於地處大紐約都會區,淪為全美疫情第2嚴重的州,僅次於累計確診超過19萬例、死亡人數破萬的紐約州。

根據最新官方數據,新澤西州2019冠狀病毒疾病累計確診6萬4584例,日增3219例;單日94人喪命,累計2443人死亡。

新澤西州確診與死亡人數雖持續攀升,但墨菲說,新型冠狀病毒在州內散播趨緩,確診病例日增率降至4%,創疫情爆發以來新低。

全美疫情3月起迅速升溫,各州政府想盡辦法調度呼吸器與個人防護裝備。聯邦政府追加提供200台呼吸器後,新澤西州已接收1550台呼吸器,墨菲感謝總統川普、副總統彭斯(Mike Pence)與白宮團隊回應需求,並說他將爭取更多呼吸器。(編輯:周永捷)

Thanks to the Government of Taiwan, 100,000 medical masks arrived at one of our warehouses this weekend.



Another 200,000 will soon be on their way.



To Ambassador Lily Hsu and the people of Taiwan – we cannot thank you enough.