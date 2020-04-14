美股漲跌互見　台指期開盤上漲81點

▲美股道瓊下跌 328.60 點。回頭看台指期今（14）日開盤上漲 81 點，來到 10,160 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

華爾街擔憂一系列黯淡的財報，週一（13日）美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普兩大指數收低，Netflix、亞馬遜、AMD 等科技股勁揚，引領那指、費半小幅收高。回頭看台指期今（14）日開盤上漲 81 點，來到 10,160 點。

美股道瓊指數下跌 328.60 點，或 1.39%，收 23,390.77 點。標普 500 指數下跌 28.19 點，或 1.01%，收 2,761.63 點。那斯達克指數上漲 38.85 點，或 0.48%，收 8,192.43 點。費城半導體指數上漲 21.95 點，或 1.37%，收 1,623.68 點。

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美國總統川普日前推文表示，將很快做出經濟活動重新開放的決定，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）也表示，最壞的時刻已經過去，紐約州將聯合另外 5 州合擬經濟開放和復學計劃。

CFRA Research 首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）表示，儘管有些人可能會說這是新一輪牛市之初，但我認為還是得採取觀望態度，華爾街強勁週漲大部分是因為美國新冠疫情明顯改善以及聯準會的大規模刺激計畫。

截至今早8：47，台指期上漲 60 點，來到 10,139 點。