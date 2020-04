更新／美9州宣布計畫逐步解封禁足令、重啟經濟活動　川普槓州長：我做決定！

▲東岸6州、西岸3州,宣布計畫逐步解封。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國東西岸共9州周一(13日)宣布,疫情高峰已經過去,政府也已開始計畫「逐步解封」,包括重新開放經濟活動,以及解除居家禁足令。不過3月就曾和州長們有過一番爭執的川普,當天也放話稱「決定應該由總統做主」,而且很快就會公布。

路透社報導,東岸各州方面,紐約州長古莫(Andrew Cuomo)表示,經過數天和康州、賓州、紐澤西州、德拉瓦州及羅德島州州長討論,計畫一起重新開放經濟活動。他說沒有類似前例可以參考,現在公共衛生和經濟哪個優先,「兩個都是優先」。

西岸方面,加州、奧勒岡州和華盛頓州也表示已經達成協議,將會一起重啟商業活動,但並未給出確切時程表,也會以各州疫情為優先。

▲共和黨籍美國總統川普,和9州全是民主黨籍的州長們槓上。(圖/路透)

不過總統川普當天稍早表示,任何恢復經濟活動的決定都由他做主。事實上3月中疫情全國大流行時,兩方陣營就已經為了這件事「超前爭執」,現在9州州長率先放話的舉動,也讓共和黨籍的川普和全是民主黨籍的州長們,之間的緊張關係再次升溫。



川普再次在推特上用「假新聞」抨擊發布這條新聞的媒體,如CNN,指控他們有意混淆大眾視聽和激化衝突,「基於種種正當的理由,總統才是下(解封)決定的那個人」,他接著說白宮和各州政府都在緊密合作,「納入各方意見還有和州長們討論過後,這個由我來做出的決定,會很快出爐!」

究竟解封的權責歸屬中央還是地方,多名法律專家表示在美國憲法下,命令國民返回工作崗位,或是各城市恢復開放公家機關、大眾運輸及商家重新營業,總統的權力有限。

....It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly!