印度時報：台灣可助世界應對新冠肺炎　WHO憑良心不能否認！

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前公開批評台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／編譯

印度時報資深編輯高許(Rudroneel Ghosh)近日撰文，批評WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)對台灣發出很荒謬的抨擊，「台灣可以真正幫助世界應對新冠肺炎，WHO評良心不能否認這點」。

文中指出，因為中國的反對，台灣不是WHO的成員，且自2016年以來甚至不被允許以觀察員身分參加世界衛生大會，然而台灣在處理疫情上比其他國家更好，雖然距離首次發病的武漢很近，但卻積極主動控制疫情，並且通報WHO。

高許指出，台灣的積極進取與最先進設備結合的做法，成為應對新冠肺炎流行病的典範，譚德塞沒有誇獎台灣，反而對台灣提出毫無根據的毀謗性指控。台灣總特蔡英文也表示，歡迎譚德塞來台灣，親自參觀台灣為應對新冠肺炎，以及為國際健康的所做的努力。

高許最後也強調，WHO應該是全球衛生的促進者和管理者，但譚德塞卻在沒有證據的情況下，對台灣進行公開批評，WHO不可能這樣對其他會員國。台灣目前在應對疫情上做得這麼好，譚德塞應該邀請台灣重返WHO，而不是讓世界衛生政治化。

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