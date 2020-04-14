N95醫療口罩缺貨！　日本厚勞省通知醫院「重複使用」

▲N95口罩。（圖／路透社）

文／中央社記者楊明珠東京13日專電

新冠肺炎疫情在日本擴大，鑑於N95醫療用高性能的口罩缺貨，日本厚生勞動省透過自治體告知醫療院所，N95口罩用過後，可做消毒處理，重複使用。 N95口罩是符合美國標準的醫療用高性能口罩，當醫療人員要對患者進行採檢體等具高感染風險的作業時 ，通常會戴N95口罩。

日本每日新聞報導，2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）在全球加速蔓延，日本從海外進口的 N95口罩數量銳減，醫療第一線人員面臨N95口罩不足的問題。 因此，日本厚生勞動省表示，已透過自治體告知醫療院所，N95口罩在使用過後，可在滅菌處理後重複使用。

日本政府這項做法是參考同樣面臨口罩荒的美國案例，已告知醫院滅菌的具體方法。日本官方希望第一線醫療人員能盡量重複使用N95口罩，經滅菌器處理過的N95口罩可利用2次。 除了做滅菌處理之外，日本政府建議，可發給醫療人員每人5片，每天一片，5天內按順序使用，然後再重複使用。

有海外研究結果顯示，新型冠狀病毒在塑膠類或紙上頂多可存活72個小時。曾使用過一次的N95口罩可存放在通氣性好的袋子內，等病毒自然死亡再利用。 日本首相安倍晉三11日在政府防疫對策本部上表示 ，因為N95口罩的進口數量銳減，目前情況嚴峻。 日本政府本月內將發放70萬片口罩給全國醫療院所 ，包括N95口罩及其他具同性能的醫療用口罩。（編輯 ：林憬屏）