美估5月重啟經濟活動「道瓊轉跌328點」　23產油國同意日減產970萬桶

▲白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）預計，美國最快5月開始恢復經濟活動。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

石油輸出國家組織（OPEC+）12日達成史上最大減產協議，儘管未達到日減產千萬桶的規模，23個產油國仍同意5月到6月期間，每日減產970萬桶；白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）同日表示，疫情放緩至5月有望重啟經濟活動。然而市場不確定心理，美股周一結束漲勢，道瓊及標普500指數均跌。

道瓊工業指數終場下跌328.6點，或1.39％，收在23390.77點；標普500指數下跌28.19點，或1.01%，收在2761.63點；反觀那斯達克指數，終場上漲38.85點，或0.48％，以8192.43點作收。

同樣漲收的還有歐洲三大股，英國FT100終場上漲164.93點，或2.9％，收在5842.66點；NQ德國指數上漲26.66點，或3%，收在916.56點；法國CAC40指數上漲64.1點，或1.44％，以4506.85點作收。

截至14日上午5點，美國累計確診人數達57萬7307例，共2萬3232死，已篩檢人數293萬5006人。疫情仍持續處在高峰，儘管白宮預期最快5月重啟經濟活動，但發展難以捉摸，以及今年秋冬是否會出現病毒捲土重來，也是未知數，因此道瓊結束過去一周的熱情漲勢，13日轉跌。

另一方面，石油價格戰出現曙光，OPEC+共同達成史上最大減產協議，5月起每日減產970萬桶，預計讓石油價格重回穩定。