700萬片「口罩外交」英國站！　多名議員影片發聲：感謝台灣援助

▲總統蔡英文日前宣布1000萬片口罩援助歐盟、美國及友邦，其中700萬片陸續抵歐。（圖／翻攝自外交部推特）

中央社／記者戴雅真

新冠肺炎蔓延全球，台灣援贈11個歐洲國家的700萬片口罩近日陸續送達。英國下議院副議長伊凡斯效法英國替醫護人員鼓掌的活動，表示他要向台灣政府及人民鼓掌，感謝台灣援助。

台灣1日宣布啟動第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩。

其中，援贈歐洲的700萬片口罩近日陸續抵達，今天上午從法蘭克福由卡車載送，經陸路抵達英國，由駐英國代表處轉交，將分派給英國國家醫療保健服務（NHS）第一線醫護人員。

駐英代表林永樂受訪表示，英國疫情嚴峻，累計死亡人數在昨天突破一萬人。英國與台灣關係長期友好，台灣在口罩產能充足、市場供應無虞的情況下援贈口罩，英國官方也正透過在各國的駐處協調採購，希望補足英國國內生產不足的情況。

他表示，台灣這次捐贈醫療級口罩、對英國伸出援助之手，展開防疫外交，包括衛生部副部長貝特爾（Lord Bethell）已多次向他表達感激之意，多名英國議員也對台灣致謝，未來希望能與英國有進一步的防疫對話與合作。

林永樂也表示，駐處對於在地台灣留學生也盡力照顧， 迄今已經寄發口罩給近700人。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天累計達1萬1329例，確診病例達8萬8621例，第一線防護人員的個人防護裝備（PPE）不足，台灣的援贈正如雪中送炭。

英國國會下議院副議長、台英國會友台小組榮譽主席伊凡斯（Nigel Evans）和台英國會友台小組共同主席、下議院議員維克斯（Martin Vickers）均發布影片感謝台灣捐助。

伊凡斯表示，英國疫情嚴峻，他要特別感謝台灣政府和人民捐贈口罩給第一線NHS醫護人員，以及其他迫切需要這些防護的工作人員。這些直接面對病患的工作人員需要確保自身安全，感謝台灣的援助，讓他們的安全有保障。

他表示，英國民眾每到星期四晚上都會走到門口，替NHS第一線醫療人員鼓掌、加油打氣，他要進一步效法這項活動，替台灣政府及人民鼓掌，感謝台灣援助。

維克斯表示，他要感謝台灣政府與人民援贈給英國、歐洲的1000萬片口罩，非常感激。這次疫情把大家團結在一起，英國與台灣的友誼深厚，未來在他的推動下，確信將能進一步發展。