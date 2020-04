美國知名主持人「無症狀」一驗中鏢！自曝目前病況...演員老婆已確診

▲ABC知名主播兼主持人史蒂芬諾伯羅斯確診新冠肺炎。(圖/翻攝自George Stephanopoulos臉書)

記者曾羿翔/綜合報導



美國廣播公司(ABC)知名資深政治主播兼「早安美國」、「本周」節目主持人史蒂芬諾伯羅斯(George Stephanopoulos)13日表示,他的新冠病毒檢測呈現陽性,但是身體並沒有出現任何症狀,「我現在感覺還不錯」,沒有發燒、畏寒、咳嗽、頭痛或呼吸急促。

綜合外媒報導,史蒂芬諾伯羅斯13日在節目「早安美國」透露自己感染了新冠肺炎,而他的演員老婆溫沃斯(Ali Wentworth)其實才在兩周前宣布確診。史蒂芬諾伯羅斯也透露,老婆目前身體狀況好了許多,已沒有發燒症狀第五天,是個好預兆。

史蒂芬諾伯羅斯還說,自己的例子說明了「無症狀」的人也可攜帶病毒。報導也提及,CNN兩名主播日前也確診新冠肺炎,分別是鮑德溫(Brooke Baldwin)與庫默(Chris Cuomo)。宣布確診的溫沃斯1日還在IG表示,從來沒像現在病得這麼重,「我發燒身體疼痛,還出現胸悶,和家人都被隔離了,太痛苦了」。

.@GStephanopoulos says he's tested positive for COVID-19: "I'm one of those cases that are basically asymptomatic. I've never had a fever, never had chills, never had a headache, never had a cough, never had shortness of breath. I'm feeling great." https://t.co/Qi2CeQPinh pic.twitter.com/n3IM8p09kC