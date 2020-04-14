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美國知名主持人「無症狀」一驗中鏢！自曝目前病況...演員老婆已確診

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▲George Stephanopoulos宣布確診。（圖／翻攝自George Stephanopoulos臉書）

▲ABC知名主播兼主持人史蒂芬諾伯羅斯確診新冠肺炎。（圖／翻攝自George Stephanopoulos臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

美國廣播公司（ABC）知名資深政治主播兼「早安美國」、「本周」節目主持人史蒂芬諾伯羅斯（George Stephanopoulos）13日表示，他的新冠病毒檢測呈現陽性，但是身體並沒有出現任何症狀，「我現在感覺還不錯」，沒有發燒、畏寒、咳嗽、頭痛或呼吸急促。

綜合外媒報導，史蒂芬諾伯羅斯13日在節目「早安美國」透露自己感染了新冠肺炎，而他的演員老婆溫沃斯（Ali Wentworth）其實才在兩周前宣布確診。史蒂芬諾伯羅斯也透露，老婆目前身體狀況好了許多，已沒有發燒症狀第五天，是個好預兆。

史蒂芬諾伯羅斯還說，自己的例子說明了「無症狀」的人也可攜帶病毒。報導也提及，CNN兩名主播日前也確診新冠肺炎，分別是鮑德溫（Brooke Baldwin）與庫默（Chris Cuomo）。宣布確診的溫沃斯1日還在IG表示，從來沒像現在病得這麼重，「我發燒身體疼痛，還出現胸悶，和家人都被隔離了，太痛苦了」。

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