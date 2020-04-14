中國「康希諾」進度最快！世衛：全球70種新冠疫苗研發中　3種開始臨床試驗

▲全球70種新冠病毒疫苗正在研發中。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

根據世界衛生組織（WHO）公布的數據，顯示全球共有70種新冠病毒疫苗正在研發中，其中3種已經進入臨床試驗階段，2家為美國製藥公司莫德納（Moderna）和伊諾維（Inovio），而進度最快的為中國康希諾（CanSino）生物股份公司，已經於上週進入Ⅱ期試驗。

綜合媒體報導，康希諾生物股份公司在三月中時，與解放軍軍事醫學研究院生物工程研究所合作研發的新冠疫苗，屬於腺病毒載體疫苗，並很快就獲得中國監管部門的批准，進行Ⅰ期臨床研究。莫德納公司在今年3月獲得了美國監管部門的批准，跳過了常規疫苗開發需要進行的多年動物實驗階段，可以迅速進行人體臨床試驗；而伊諾維公司是上週開始疫苗臨床試驗的。

另一方面，根據WHO的文件，製藥界巨頭輝瑞（Pfizer）和法國製藥公司賽諾菲（Sanofi）集團開發的疫苗，目前也已進入臨床試驗之前的階段。

醫學與傳染病專家都表示，疫苗是控制新冠病毒的最有效方法。隨著疫情進一步惡化，全球大大小小的藥廠加緊腳步投入研發階段，都希望能於明年上市。但通常的疫苗上市時間需要10年至15年。

「腺病毒載體」Ⅱ期臨床研究上週招募志願者，並要求中劑量疫苗組（250例）、低劑量疫苗組（125例）和安慰劑對照組（125例），合計500例。作為志願者，將有50%的可能性接種中劑量疫苗，有25%的可能性接種低劑量疫苗，有25%的可能性接種安慰劑對照。

研究方案還指出，每位志願者於接種當日、第14天、第28天和第6個月各完成一次研究訪視，共計4次。值得注意的是，Ⅱ期與Ⅰ期研究相比，是志願者在接種疫苗後30分鐘到第14天，需要自行完成安全性觀察即可。在此期間，研究組將每天派專人對志願者進行隨訪，並指導對方完成安全性觀察和記錄。

▲中國康希諾（CanSino）生物股份公司進度最快。（圖／路透）



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