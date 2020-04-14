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全球產油國達成協議　5月起每日減產970萬桶

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▲▼石油輸出國組織位於維也納的總部（OPEC）。（圖／路透）

位於維也納的石油輸出國家組織（OPEC）總部。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

石油輸出國家組織（OPEC）、俄羅斯和其他產油國於12日達成協議，從5月至6月減產970萬桶原油，以穩定因疫情導致油價暴跌和供給過剩的情況。伊朗石油部長比安•贊加內（Bijan Zanganeh）也聲明，科威特、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國每天將再減產200萬桶石油，以幫助重新平衡市場。

奈及利亞石油資源部發佈，其他減產措施將繼續進行，意味著從7月到年底每天將會減產800萬桶，在2021年開始的16個月減產600萬桶，墨西哥也承諾每天將減產10萬桶，使石油市場保持平衡，並有望在短期內使油價反彈到每桶15美元。

墨西哥總統羅培茲•歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）於10日表示，他已與美國總統川普達成協議，美國將補償墨西哥無法為提議的減產增加的補償。川普在推特說，「與OPEC +達成的重大石油交易已經完成，這將在美國節省成千上萬的能源工作，我要感謝並祝賀俄羅斯總統普京和沙特阿拉伯國王薩勒曼。」

雷蒙德•詹姆斯（Raymond James）的能源分析師穆罕默德•古拉姆（Mohammed Ghulam）說，「這樣減產的大規模是前所未有的，但是新冠疫情對需求的影響也是如此。」

Rystad Energy分析負責人Per Magnus Nysveen表示，這個行業太大了，不容讓它失敗。對此，聯盟表明，「儘管減產幅度小於市場需求，並且僅推遲了庫存限制問題，但現在避免了最壞的情況。」

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