北韓國務委員會大風吹　金正恩撤換超過1/3以上成員

▲北韓領導人金正恩。(圖/翻攝 朝中社)

記者楊庭蒝/綜合報導

北韓最高人民會議12日通過國務委員會(SAC)大幅改革,除了擔任委員長金正恩本人外,其餘13位委員有5位被撤職。新國務委員會委員包括1月出任外交部長的李善權,而被取代外長職務的李勇浩被剔除委員職務。

根據北韓官方《勞動新聞》的報導,有將近七百多人參與會議,多數沒有配戴口罩或是保持適當的「社交距離」。報導中沒有提到金正恩是否有出席指持主持會議,相關的會議照片也沒有看到他的身影。

韓聯社的報導指出,除了李善權外,勞動黨中央委員會負責軍備工作的副委員長李炳哲、人民保安相金正鎬、人民武力相金正寬也在國務委員名單之列,被推測為勞動黨負責國際事務的副委員長金衡俊也是其中一員。

