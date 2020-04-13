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北韓國務委員會大風吹　金正恩撤換超過1/3以上成員

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▲▼金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／翻攝　朝中社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／翻攝　朝中社）

記者楊庭蒝／綜合報導

北韓最高人民會議12日通過國務委員會（SAC）大幅改革，除了擔任委員長金正恩本人外，其餘13位委員有5位被撤職。新國務委員會委員包括1月出任外交部長的李善權，而被取代外長職務的李勇浩被剔除委員職務。

根據北韓官方《勞動新聞》的報導，有將近七百多人參與會議，多數沒有配戴口罩或是保持適當的「社交距離」。報導中沒有提到金正恩是否有出席指持主持會議，相關的會議照片也沒有看到他的身影。

韓聯社的報導指出，除了李善權外，勞動黨中央委員會負責軍備工作的副委員長李炳哲、人民保安相金正鎬、人民武力相金正寬也在國務委員名單之列，被推測為勞動黨負責國際事務的副委員長金衡俊也是其中一員。

美國前北韓事務分析師李敏英（Rachel Lee）表示，這是國務委員會相當大規模的改組行動；此外，北韓當局也對於國內新冠肺炎疫情的控制相當有信心，從與會人員沒有戴口罩這一點就可以看得出來。

朝鮮中央通訊社指出，以上呈給國務委員會的預算案來看，自從去年與美國談判破裂之後，今年的國防預算占比來到15.9％，比起2019年有所增加。

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