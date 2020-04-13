21歲金髮妹「肝病入院」竟確診！　還在等移植…她12天後驟逝

Katie Horne, from Burgess Hill, in Sussex, was admitted to hospital about four weeks ago with a severe liver condition. https://t.co/2fnw3gKh0l — BBC Radio Sussex (@BBCSussex) April 12, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國21歲女子凱蒂（Katie Horne）一個月前因為嚴重肝病入院，並且被判定需要接受器官移植，但讓人感到錯愕的是，檢查的過程當中她竟然被確診新冠肺炎，導致她無法被列入移植等待名單當中；就這樣她與肝臟疾病跟新冠病毒爭鬥了12天後，於11日時突然死亡，讓家人十分不能接受。

根據《太陽報》報導，凱蒂來自西薩塞克斯郡（West Sussex），在一間托爾所裡面工作，大概在一個月前，她因為嚴重的肝臟疾病進入醫院治療，後來被認定需要接受肝臟移植；一直以為能夠順利接受手術的她，卻在進行檢查的時候意外的發現感染新冠病毒，確診為陽性後立即被隔離治療。

因為遭到確診新冠肺炎，導致凱蒂無法被列入移植候補名單當中，並且需要接受治療，於是在兩個疾病纏身之下，她沒有使用呼吸器獨自一人與死神搏鬥了12天的時間，最後還是不敵病魔，於本月11日時病逝身亡。

對於這樣突然的消息，凱蒂的家人覺得無法接受，更認為他們已經被「徹底摧毀」，她的姐姐艾瑪（Emma）則稱，人們應該要了解新冠肺炎到底有多嚴重，而且急需被大眾重視，她一點都不敢相信原本充滿生機和幸福的妹妹，竟然因為這樣死掉了。