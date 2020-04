去年12月疫情就在加州傳播？　醫學博士曝難追溯關鍵

▲加州政府最近數據顯示,新冠肺炎累計有21794例確診。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國加州聖克拉拉郡郡長兼醫學博士史密斯(Dr. Jeff Smith)在11日表示,可能自從2019年12月以來,新冠病毒就已經在加州傳播,因為正好碰到美國流感大爆發,症狀相當類似,導致於患者不會多加留意,就診時醫生也難以區別,才會讓病毒現在出現社區傳播,造成嚴峻的疫情。

美國聯邦政府在2月4日才緊急批准對於新冠肺炎進行檢測,但在此之前加州不僅完全沒有進行過測試,甚至還出現了2例疑似確診病例, 都有從武漢返美的旅遊史,在病毒傳播時間點的判斷上,難度大幅增加。

Dr. Jeff Smith, Chief Executive of Santa Clara County, says the #COVID19 virus has been "freewheeling" in the US since December, based on latest available data. He's confirming what many of us already knew, because we HAD it in December and January!https://t.co/zQItOMcnRg