快訊／普丁「神隱14天」霸氣現身：必要時調派武裝力量抗疫

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一度神隱14天。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）因為曾與確診醫師握手，從3月31日起一度神隱沒在公開場合現身，僅在網路上公布辦公的照片，引發外界聯想普丁是否健康的疑慮，在經過14天後，莫斯科時間13日下午4時左右，終於公開現身主持新冠肺炎（COVID-19）疫情的線上會議。

▲俄羅斯總統普丁神隱14天後，霸氣現身主持疫情會疫。（圖／翻攝Russia Today臉書直播）



根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，普丁在會議中稱讚俄羅斯為預防冠狀病毒大流行所做的努力，全國已積極應對這一威脅，為了在未來幾天保持相同的效率，需要採取某些行動，有必要考慮各種可能性，起草關於大流行情況的短期，中期和長期預期策略，必要時可動用俄羅斯軍隊的資源，以彌補在抗疫戰爭中出現的任何不足。

▲普丁指出，必要時動用武裝力量資源。（圖／翻攝Russia Today臉書直播）

莫斯科主要治療新冠肺炎醫院的醫生普羅佐科（Denis Protsenko）3月31日在臉書上張貼了自己的照片，表示雖然確診新冠肺炎，然而普丁在普羅佐科確診前一周才見過面並且握手，讓外界擔心普丁的健康狀況。克里姆林宮則在1日表示，普丁都會定期接受新冠病毒檢測，結果一切正常，要與普丁見面的人也都會提前接受疾病檢查，且普丁受到「全天候」的保護。

儘管克里姆林宮公開替總統的健康背書，但是普丁卻在31日之後，不曾出現公開行程，僅在網路上發布自己辦公的照片，證明自己照身體健康狀況良好，直到相隔14天後的4月13日，才公開現身主持疫情線上會議。

截至13日止，俄羅斯新冠肺炎累積確診18,328例，排名全球第15名，累積死亡148例。

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