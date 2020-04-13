娛樂稅首季創4年同期新低！演唱會3月稅收幾乎腰斬　跌幅最深

▲新冠肺炎疫情的干擾，娛樂產業皆今年首季業績悽慘，娛樂稅也隨之短少。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（13）日公布首季稅收情形，因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾娛樂活動幾乎停擺，根據財政部統計，今年第1季娛樂稅僅為4.76億元，創四年來首季同期新低紀錄，其中演唱會（職業表演）的娛樂稅收大跌超近三成、3月更是較去年腰斬，是娛樂稅項目中萎縮最為嚴重。

根據財政部所公布的資料顯示，3月的娛樂稅收只有1.55億元，較去年同期減少了4.2%。

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就3月份來看，較去年同期萎縮最多的是職業表演（演唱會），單月娛樂稅收只有655萬元，較去年同期減少了548萬元，跌幅達到45.6％，也就是幾乎是腰斬的地步；其次是遊樂園也只有829萬元，較去年同期減少439萬元，減幅為34.6%。

電影院也相當悽慘，3月娛樂稅502萬元，較去年同期減少264萬元，減幅34.5%；而卡拉OK含投幣式與非投幣式則有3164萬元，但相較去年同期也減少了476萬元，減幅有13.1%。

累計第1季娛樂稅有4.76億元，創2017年、近四年首季新低紀錄，較去年同期減少1426萬元，減幅有2.9%。其中演唱會減少了1618萬元，減幅達到29.2%，一樣是所有娛樂行業之中，下跌最為嚴重的項目。其次是電影院減少522萬元，跌幅21.1%，是第1氣次慘的行業；另外遊樂園減少218萬元，減幅9.8%；卡拉OK也減少了318萬，跌幅大約是3.1%。

但是財政部表示，但是仍有逆勢成長的行業，娃娃機今年第1季娛樂稅還較去年成長1640萬元，成長18%；高爾夫也成長162萬元，成長1.8%。

▼夾娃娃機娛樂稅逆勢成長。（圖／記者季相儒攝）