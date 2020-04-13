染疫遺體強制火葬！斯里蘭卡規定用1200度燒1小時　穆斯林被迫違背傳統

▲信徒進入清真寺前必須量體溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

斯里蘭卡在當地時間12日強制規定，因為新冠肺炎疫情病故者，為了進一步防止疫情擴散，遺體一律予以火化。但此舉引來穆斯林少數族群的抗議，認為火葬與伊斯蘭教的傳統相違背，不應該限制遺體的處理方式。斯里蘭卡截至目前為止，共有214例確診病例、7例死亡，其中就有3人為穆斯林。

斯里蘭卡衛生單位表示，火葬儀式應該在公墓或當局批准的地方進行，讓遺體在攝氏800至1200度的溫度下，燃燒45分鐘至1個小時，協助處理火葬的人員必須身穿防護衣，儀式結束後就必須將防護衣銷毀。

世界衛生組織（WHO）曾宣布，染疫病故者可以使用土葬或火葬處理遺體，斯里蘭卡當局的行為，也引來人權團體的批評。

Maybe we need to highlight this story too? Remember again , a virus knows no religion; nor does basic humanity. https://t.co/DV7de9kPH7 — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) April 8, 2020

在伊斯蘭教的傳統中，對於遺體的處理方式以土葬為主，並強調快速、簡易，因為穆斯林認為，火是一種刑罰，既然不是罪人就不應該被火燒，而死亡是一個人必經的過程，只是肉體的消失和精神的昇華，唯一值得崇敬的，只有真主一人，人死後會回歸真主。

國際特赦組織（Amnesty International）也出面呼籲斯里蘭卡當局，應該要尊重宗教少數群體執行最後儀式的權利，「在這個困難的時刻，應該要團結，而不是進一步造成分歧，病故者的親屬有權利決定他們希望向親人告別的方式。」