染疫遺體強制火葬！斯里蘭卡規定用1200度燒1小時　穆斯林被迫違背傳統

▲信徒進入清真寺前必須量體溫。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

斯里蘭卡在當地時間12日強制規定,因為新冠肺炎疫情病故者,為了進一步防止疫情擴散,遺體一律予以火化。但此舉引來穆斯林少數族群的抗議,認為火葬與伊斯蘭教的傳統相違背,不應該限制遺體的處理方式。斯里蘭卡截至目前為止,共有214例確診病例、7例死亡,其中就有3人為穆斯林。

斯里蘭卡衛生單位表示,火葬儀式應該在公墓或當局批准的地方進行,讓遺體在攝氏800至1200度的溫度下,燃燒45分鐘至1個小時,協助處理火葬的人員必須身穿防護衣,儀式結束後就必須將防護衣銷毀。

世界衛生組織(WHO)曾宣布,染疫病故者可以使用土葬或火葬處理遺體,斯里蘭卡當局的行為,也引來人權團體的批評。

Maybe we need to highlight this story too? Remember again , a virus knows no religion; nor does basic humanity. https://t.co/DV7de9kPH7