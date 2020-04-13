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搶攻全球細胞代工商機　三顧攜手日立打造全台首座「細胞工廠」

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▲三顧總經理唐洪德。（圖／三顧提供）

▲三顧總經理唐洪德。（圖／三顧提供）

記者姚惠茹／台北報導

三顧（3224）與日立集團正式簽約，計劃今年底在竹北生醫園區興建全台首座「細胞工廠」，共同搶攻全球細胞代工商機，作為日立集團跨足再生醫療領域的專業代工廠，力拚3年完工，成為日立集團在全球布局的第七廠，同時也是亞洲最大的細胞工廠。

三顧成為日立跨足細胞治療領域重要夥伴
三顧總經理唐洪德表示，日立集團近年跨足再生醫療領域，從2017年收購美國超過20年歷史的細胞工廠，接著2018年在日本橫濱複製國際標準的細胞工廠，並在2019年再收購德國擁有20年的歷史的細胞工廠，看中的便是細胞治療的趨勢商機，並快速地展開全球布局。

請繼續往下閱讀...

唐洪德指出，雖然歐美日在再生醫療領域擁有領先的法規、技術、產品，但日立集團看中台灣的醫療環境水準，開始將全球布局的觸角伸到台灣來，並在因緣際會之下，透過台灣生技大展介紹參觀三顧在汐止的細胞工廠，發現三顧技轉自日本CellSeed細胞層片技術的東京工廠就是日立興建。

唐洪德分享，正因為這樣的機緣，日立首選三顧為亞洲第一個合作對象，主要看中三顧在台灣布局完整醫院通路及專業細胞代工技術、人才，再加上日立集團的設備、資金與國際藥廠的資源協助下，導入自動化生產與智慧化製造系統，雙方決定在竹北生醫園區興建細胞工廠。

▲▲三顧總經理唐洪德。（圖／記者姚惠茹攝）

▲三顧總經理唐洪德。（圖／記者姚惠茹攝）

全台首座細胞工廠放眼東南亞
唐洪德表示，三顧與日立攜手打造的全台首座「細胞工廠」，主要座落於竹北生醫園區，佔地1300坪，規劃樓地板面積達7000坪，由三顧與日立雙方合資興建，完成設計規劃之後，預計今年底動工，最快3年就可以完工落成，以台灣作為基地，放眼整個東南亞市場。

唐洪德指出，細胞工廠的特點就是要接近市場，因為必須滿足客製化需求，同時降低運送生命週期短及成本的問題，而日立在美國、日本、德國總計擁有六座細胞工廠，選中台灣興建日立具有國際標準的第七廠，將成為日立布局細胞全球供應鏈的一環。

唐洪德分享，截至2019年底，全球有1066件執行中的再生醫療臨床試驗，其中689件已進入臨床二期、三期，隨著台灣《特管法》開放，這次與日立聯手打造全亞洲最大的PIC/S GMP國際標準細胞工廠，可望正式跨入再生醫療的專業代工版圖，承接國際藥廠的委託代工。

三顧營運動能三頭並進
營運動能方面，唐洪德表示，三顧獲衛福部核准通過的膝蓋軟骨細胞層片，已經正式在高雄義大醫院收案，並有與三顧合作申請膝蓋軟骨細胞特管法的醫院，像是北醫附醫、花蓮慈濟、高雄榮總，還有彰基、新光、敏盛等指標教學醫院也將陸續遞件申請，未來可望在北中南收案挹注營收獲利。

細胞工廠方面，唐洪德指出，根據日本經濟產業省的預估，全球再生醫療產值在2050年規模將達到3800億美元，市場潛力龐大，而且以亞洲來說，雖然日本也有細胞工廠，但是生產成本是台灣的兩三倍，成為台灣最大的優勢，並將做為三顧細胞層片的重要產能，同時由日立引進國際客戶。

此外，唐洪德分享，細胞治療通常都是一個療程，因此衍伸出細胞儲存的問題，而衛福部就正在討論相關的《特管法修正草案》，待法規通過之後，三顧將以日立領先全球的細胞製劑技術，積極爭取細胞儲存業務，打造細胞工廠的一條龍服務。

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